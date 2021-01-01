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Türkiye’de kaplamalı fiyatları düşük talep nedeniyle düştü, beklentiler belirsizliğini koruyor

Türk haddeciler, düşük talep ve sıcak sac segmentindeki aşağı yönlü hareket nedeniyle fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı

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