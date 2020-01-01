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Türkiye’de ithal sıcak sac teklifleri 1.000$/mt’u gördü, yerel teklifler 30$/arttı

Türkiye’de sıcak sac fiyatları, hafta sonunda belirgin bir artış kaydederek yükselmeye devam etti.

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