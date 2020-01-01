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Türkiye’de ithal sıcak sac fiyatları zayıfladı, yerel üreticiler direnç gösteriyor

Türkiye’de sıcak sac piyasası fiyat açısından belirsizliğini korurken, resmi teklifler ve kabul edilebilir fiyatlar arsındaki fark da genişliyor.

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