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Türkiye’de ithal sıcak sac fiyatları yine agresif seviyelerde, yerel fiyatlar da ucuzladı

Türkiye’ye sıcak sac satan tedarikçiler, fiyatlarını geçtiğimiz hafta artırmaya çalıştıktan sonra geri adım attı.

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