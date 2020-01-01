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Türkiye’de ithal sıcak sac fiyatları iyileşme göstermezken yerel üreticiler halen beklemeyi tercih ediyor

Türk sıcak sac üreticileri, iç piyasaya ve dış piyasalara verilen tekliflerdeki sert düşüşlerden uzak durarak ay sonunu bekliyor.

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