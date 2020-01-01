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Türkiye’de ithal sıcak sac fiyatları belirsiz, karşı teklifler düştü

Türkiye’deki sıcak sac tedarikçileri keskin fiyat düşüşlerinden kaçınmaya devam ederek fiyatlarda serbest düşüş yaşanmasını önlemeye çalışıyor.

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