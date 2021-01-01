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Türkiye’de ithal sıcak sac fiyatları 900$/mt CFR’ın altına indi

Bu hafta, Türkiye’de ithal sıcak sac fiyatları bir kez daha düşerek psikolojik sınır 900$/mt CFR seviyesinin altına indi.

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