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Türkiye’de ithal levha fiyatları yükseldi, yerel fiyatlar da artacak

Türkiye çelik levha piyasasında talep düşük olsa da, geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde ithal levha fiyatları artmaya devam etti.

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