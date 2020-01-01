﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de galvanizli sac ihracat fiyatları daha da arttı, yerel fiyatları geçti

Galvanizli sac ihracat fiyatları 40$/mt artarak 1.370-1.390$/mt FOB seviyesine çıkarken, boyalı sac fiyatları, Ağustos ve ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.