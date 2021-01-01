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Türkiye’de galvanizli sac fiyatları 30$/mt daha düştü

Türkiye’de kaplamalı mamul fiyatları zayıf talep ve genel olarak olumsuz piyasa görünümü nedeniyle daha da düştü.

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