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Türkiye’de galvanizli sac fiyatları 100$/mt daha arttı

Türkiye kapamalı sac piyasası hala gergin; alıcılar hem iç piyasa hem ihracat piyasalarında fiyatlarda inanılmaz bir artışa daha tanık oldu.

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