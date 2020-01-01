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Türkiye’de fabrika çıkışı soğuk sac fiyatları 1.000$/mt’a yaklaştı

Türkiye’de haddeciler iyimser yaklaşıklarına devam etti ve soğuk sac fiyatlarını tekrar yükseltti.

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