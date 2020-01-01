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Türkiye yerel ve ithal sıcak sac fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor

Türkiye sıcak sac piyasasında her gün görülen fiyat artışları devam ediyor. Bu da alıcılar ve satıcılar için daha çok kafa karışıklığı yaratıyor.

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