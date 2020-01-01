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|05 May 21
|Türkiye yerel levha piyasasında fiyatlar sabit, talep düşük
|05 May 21
|Türkiye ve BDT merkezli sıcak sac üreticileri fiyatlarını yine artırdı
|05 May 21
|Küresel piyasalardaki artışın ardından Hint çelik üreticileri yerel soğuk sac ...
|05 May 21
|AB’de sıcak sac fiyatları ArcelorMittal’in hedefine yaklaştı
|05 May 21
|ABD’de galvanizli sac fiyatları artmaya devam ediyor
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|Ürün
|Haftalık Değişim (%)
|Demir cevheri - 62% Fe, CFR Çin, $/mt
|-1,99
|Hurda - HMS I/II 80:20, CFR Türkiye, $/mt
|8
|Kütük - CFR Türkiye, $/mt
|7
|İnşaat demiri - FOB Türkiye, $/mt
|4,91
|İnşaat demiri - Depo çıkışı Türkiye, TL/mt
|9,86
|Sıcak rulo - CFR Türkiye, $/mt
|0,97
|Kaplamalı - Boyalı Rulo, Fabrika çıkışı Türkiye, $/mt
|0
|Ürün
|Haftalık Değişim (%)
|Demir cevheri (% 62) CFR Çin
|1,52
|Galvanizli rulo FOB Çin
|5,21
|Hurda HMS I/II 80:20 CFR Türkiye
|5,61
|Sıcak rulo FOB Türkiye
|0,97
|Haftalık Değişim (%)
|Türkiye hurda endeksi
|1,1
|Çin sıcak rulo sac ihracat endeksi
|2,73
|Çin soğuk rulo sac ihracat endeksi
|8,79
|Türkiye galvanizli rulo sac endeksi
|1,12
|Rusya
|1.214.744
|Ukrayna
|641.030
|Fransa
|444.416
|Japonya
|331.109
|Hollanda
|154.347
SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Ş. (“SteelOrbis”)
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Müşteri İlişkileri Sorumlusu : Sinem Alpkaya
Tel : +90 216 468 10 50
Faks : +90 216 386 41 08
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