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Türkiye yerel levha piyasasında fiyatlar sabit, talep düşük

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye’de hem yerel hem ithal çelik levha fiyatları değişmedi.

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