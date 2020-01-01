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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye yassı mamul spot piyasasında talep zayıfladı ve fiyatlar düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yassı mamul spot piyasasında satışlar zayıf kalırken, fiyatlar bir kez daha düştü.

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