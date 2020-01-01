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Türkiye yassı mamul spot piyasasında fiyatlar arttı

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye spot piyasasında yerel yassı mamul fiyatları 20-30$/mt arttı.

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