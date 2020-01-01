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Türkiye yassı mamul spot piyasasında fiyatlar 30-40$/mt daha arttı

Türkiye yassı mamul piyasasında spot fiyatlar bulunabilirlik sıkıntıları ve artan çelik fiyatları sonucu 30-40$/mt yükseldi.

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