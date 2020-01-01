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Türkiye yassı mamul piyasasında spot fiyatlar 100$/mt arttı

Türkiye spot yassı mamul piyasasında ürün tedarik etmede yaşanan sorunlardan dolayı fiyatlar geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde 100$/mt yükseldi.

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