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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye yassı mamul fiyatlarındaki istikrarsız seyir nedeniyle slab alımı yapmıyor

Türk sıcak sac üreticileri, yassı mamul piyasasındaki olumsuz görünüm belirsiz bir hal aldığı için son zamanlarda aktif bir şekilde slab almıyor.

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