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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye spot piyasasında yassı mamul fiyatları Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak sertçe düştü

Türk tüccarların, üreticilerin fiyatlarındaki gerileme nedeniyle depo çıkışlı yassı mamul fiyatlarında indirimler yapmaya başladığı öğrenildi.

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