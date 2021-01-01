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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye spot piyasasında yassı mamul fiyatları talebin gevşemesine bağlı düştü

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları, satışlarda görülen düşüşün ardından ürün grubuna bağlı olarak 10-20$/mt düşüş gösterdi.

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