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Türkiye spot piyasasında yassı mamul fiyatları daha da arttı, arz hala kısıtlı

Türkiye spot piyasasında yassı mamul fiyatları güçlü talep ve arz sorunları nedeniyle 10-40$/mt artış gösterdi.

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