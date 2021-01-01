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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye spot piyasasında tüccarlar yassı mamul fiyatlarını düşük talep nedeniyle düşürdü

Türkiye’de yassı mamul fiyatları, düşük satışlar nedeniyle geçtiğimiz ay 20-30$/mt düşüş gösterdi.

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