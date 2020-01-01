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Türkiye soğuk sac spot piyasasında fiyatlar daha da arttı

Spot piyasasında ürün bulunabilirliği sıkıntıları devam ediyor ve soğuk sac fiyatları üreticilerin fiyatlarını artırması nedeniyle 10$/mt arttı.

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