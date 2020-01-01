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Türkiye sıcak sac piyasasındaki yükseliş devam ediyor, yerel fiyatlar ve ihracat teklifleri yeniden arttı

Yerel piyasa için Temmuz ayına yönelik ürünlerinin neredeyse tamamını satan Türk üreticiler, ArcelorMittal Europe’un Cuma ...

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