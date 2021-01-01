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Türkiye sıcak sac piyasasında fiyatlar toparlanma sinyali veriyor

Ocak ayının ortası itibarıyla Türkiye sıcak sac piyasası yerel resmi fiyatlarda temkinli bir toparlanma görmeye başardı. Bu ...

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