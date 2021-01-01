﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye sıcak sac piyasasında aşağı yönlü baskı indirimle sonuçlandı

Türkiye ihracat piyasasında talebin düşük seyretmesi ve Türk lirasının sertçe değer kaybetmesi, sıcak sac fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.