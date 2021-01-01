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Türkiye levha piyasasında yabancı tedarikçilerin temkinli iyimser olması sebebiyle beklentiler değişti

Türkiye levha piyasasında talep ve projelerin henüz yeterli olmamasına ve sıcak sac segmentinde aşağı yönlü trendin baskı ...

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