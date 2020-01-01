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Türkiye kaplamalı sac fiyatları iyi talep ve sınırlı arz nedeniyle yükseldi

Türkiye kaplamalı çelik piyasasında talep iyi durumdayken, fiyatlar da hem iç piyasa hem de ihracat için 2 Mart’a kıyasla 10-50$/mt artış kaydetti.

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