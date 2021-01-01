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Türkiye kaplamalı piyasası durgun, fiyatlar yatay seyrediyor

Fiyatların yatay seyrettiği ve satışların yavaşladığı Türkiye kaplamalı çelik piyasası, Kurban Bayramı tatili sonrasında, haftaya sakin başladı.

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