﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye kaplamalı mamul piyasasında fiyatlar yine arttı, talep iyi

Geçtiğimiz haftanın başından bu yana Türkiye’de yerel kaplamalı mamul fiyatları gücünü korudu ve fiyatlar 20-60$/mt yükseldi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.