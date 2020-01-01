﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye kaplamalı mamul piyasasında fiyatlar tekrar aşağı yönlü düzeltildi

Türkiye kaplamalı mamul piyasasında talep düşük seviyelerde yer almaya devam ederken fiyatlar tekrar aşağı yönlü düzeltildi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.