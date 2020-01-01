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Türkiye çıkışlı kabul görebilir soğuk sac fiyatları düştü, yerel talep sessiz

Türk soğuk sac üreticileri bu hafta, iç piyasadaki oldukça düşük alımlar ve ihracattaki zorlu durum sebebiyle baskı altında kaldı.

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