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Türkiye çelik levha piyasasında fiyatlar yükseldi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye’de yerel çelik levha fiyatları artan nihai mamul ve hammadde fiyatları sonucu sertçe yükseldi.

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