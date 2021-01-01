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Türkiye çelik levha piyasasında fiyatlar arttı

Stok alımlarının güçlenmesi ve sıcak sac ile hammadde segmentlerindeki genel yukarı yönlü fiyat seyri sonucu Türkiye’ye levha ...

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