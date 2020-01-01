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Türk sıcak sac üreticilerinin gösterge fiyatları yeniden yükseldi

Türkiye’deki bazı sıcak sac üreticileri, tatilin ardından hem iç hem de dış pazarlara verdiği gösterge fiyatlarını yükseltti.

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