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Türk haddeciler yerel soğuk sac fiyatlarını bir kez daha artırdı

Türkiye’de soğuk sac talebi yetersiz seyrine devam ederken, tedarikçi tarafında da arz gittikçe sınırlı hale geliyor.

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