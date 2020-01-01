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Türk haddeciler galvanizli sac ve soğuk sac fiyatlarını düşürdü, pazarlık hala mümkün

Türkiye’de haddeciler, sıcak sac fiyatlarındaki düşüş nedeniyle soğuk sac ve galvanizli sac fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.

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