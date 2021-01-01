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< Yassı Ürünler ve Slab

Tedarikçiler Asya’ya verdikleri slab fiyatlarını yükseltmeyi hedefliyor, şimdilik karşı teklif yok

Çin’de üretim kısıtlamalarının devam etmesi ve Asya sıcak sac piyasasındaki genel görünümün iyileşmeye başlamasıyla, tedarikçiler ...

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