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Tayvanlı CSC yerel sıcak sac fiyatlarını 88$/mt artırdı fakat hala küresel pazarın gerisinde

Tayvan yerel sıcak sac piyasası, China Steel Corporation'ın Mayıs teslimli fiyatlarını keskin bir şekilde artırdığına dair haberlerle desteklendi.

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