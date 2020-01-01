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Tayvanlı CSC Haziran üretimi sıcak sac fiyatlarını 80$/mt’dan fazla artırdı

Tayvan’ın önde gelen çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), Tayan iç piyasasında sıcak sac fiyatlarındaki artış global ...

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