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Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 34. Hafta



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26 Ağu 21 Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 34. Hafta

Günlük Çelik Fiyatları
Ürün Haftalık Değişim (%)
Demir cevheri - 62% Fe, CFR Çin, $/mt 8,45
Hurda - HMS I/II 80:20, CFR Türkiye, $/mt 0
Kütük - CFR Türkiye, $/mt -2,3
İnşaat demiri - FOB Türkiye, $/mt -0,36
İnşaat demiri - Depo çıkışı Türkiye, TL/mt -1,27
Sıcak rulo - CFR Türkiye, $/mt -0,8
Kaplamalı - Boyalı Rulo, Fabrika çıkışı Türkiye, $/mt 0
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Haftalık Çelik Fiyatları
Ürün Haftalık Değişim (%)
Demir cevheri (% 62) CFR Çin -13,23
Galvanizli rulo FOB Çin 0
Hurda HMS I/II 80:20 CFR Türkiye -2,51
Sıcak rulo FOB Türkiye -1,94
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Orbis Çelik Endeksi
  Haftalık Değişim (%)
Türkiye hurda endeksi -1,99
Çin sıcak rulo sac ihracat endeksi 0
Çin soğuk rulo sac ihracat endeksi 0
Türkiye galvanizli rulo sac endeksi -2,99
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İstatistikler
TÜRKİYE Sıcak Haddelenmiş Rulo İthalat Ocak - Haziran 2021 / mton
Rusya 1.101.487
Ukrayna 611.770
Japonya 206.080
Hi̇ndi̇stan 197.856
Fransa 134.413
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