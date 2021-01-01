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Talebin yavaşlaması ve uluslararası fiyatların düşmesi Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları üzerinde baskı kurdu

Çin çıkışlı tekliflerin düşüşü sonucunda piyasaya yönelik beklentilerin olumsuz olması, Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları üzerinde baskı kurdu.

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