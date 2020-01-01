﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Şu an agresif ithal teklifler bulunmadığı için Türk sıcak sac üreticileri indirimlere direniyor

Türkiye iç piyasasında sıcak sac fiyatları, bu hafta, nispeten sabit kalırken yine de pazarlığa açık olunduğu belirtildi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.