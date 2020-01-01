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SSAB levha fiyatlarını artırdı

SSAB, yeni siparişlerde geçerli olmak üzere,7 hafta ve sonrası teslim süreli çelik levha fiyatlarını en az 55$/mt artırdığını açıkladı.

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