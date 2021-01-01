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< Yassı Ürünler ve Slab

Son bağlantılar Brezilya çıkışlı slab fiyatlarının düştüğünü gösteriyor

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ABD’li bir alıcı, Brezilyalı bir üreticiye 685$/mt FOB seviyesinden slab siparişi verdi.

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