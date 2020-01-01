﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Sıcak sacdaki olumlu hava ve sınırlı arz BDT çıkışlı slab fiyatı beklentilerini artırdı

Türkiye yassı piyasasındaki ve Çin’deki olumlu durum ile sınırlı arz, BDT çıkışlı slab tedarikçileri arasında olumlu beklentilere sebep oldu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.