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< Yassı Ürünler ve Slab

Shagang Group Mayıs ayı için yerel sıcak sac fiyatlarını 69$/mt artırdı

Listeye göre şirket, Q235 kalite 5,5 mm x 1.500 mm sıcak sac fiyatlarını, 450 RMB/mt (69$/mt) artışla 5.950 RMB/mt ...

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