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Severstal sıcak sac ihracat bağlantılarında yüksek seviyelere ulaştı

Severstal, Avrupa’dan gelen talebin yeterli olmasının desteğiyle sıcak sac ihracat satışlarında yüksek fiyat seviyelerine ulaşmaya devam ediyor.

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