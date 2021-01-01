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Severstal Mart ayı üretimli ihracat satışlarına yakında başlıyor

Rus Severstal, Şubat ayı üretimli ihracat satışlarını kapatıp aynı aya yönelik yerel satış fiyatlarını revize ettiğini duyurdu.

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